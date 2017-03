16-03-2017 17:20

Orçamento Participativo Portugal divulgado em Gouveia

A secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, participa hoje (18h30), na Biblioteca Virgílio Ferreira, numa sessão de divulgação do Orçamento Participativo Portugal (OPP), lançado pelo Governo. Após a apresentação do projeto, será dada a oportunidade aos cidadãos para que façam sugestões não só de âmbito nacional, mas também regional. Através do OPP os cidadãos podem decidir como investir três milhões de euros nas áreas da cultura, da ciência, da educação e formação de adultos e da agricultura em Portugal continental e nas áreas da justiça e da administração interna nas Regiões Autónomas. A fase de apresentação de propostas decorre até 21 de abril, seguindo-se, entre 1 de junho e 15 de setembro, o período de votação de propostas, aberto a toda a população. Durante este prazo os cidadãos podem votar em propostas de investimento a concretizar nos municípios ou no plano nacional. Os projetos vencedores desta primeira edição serão divulgados em setembro.