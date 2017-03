16-03-2017 16:51

Câmara do Fundão promove concurso “Um Poeta… Um Chocolate”

Até dia 15 de abril, estão abertas as inscrições para o Concurso “Um Poeta…Um Chocolate”, que tem como objectivo desafiar as pastelarias do Fundão a criar um chocolate inspirado no poema “Frutos” de Eugénio de Andrade.

Organizado pelo Município do Fundão, espera-se que o concurso possa divulgar um produto de merchandising dedicado ao Poeta Eugénio de Andrade (chocolate), a localidade onde nasceu – Póvoa de Atalaia, a Casa da Poesia – Eugénio de Andrade e o Concelho do Fundão, assim como os seus produtos endógenos.

O concurso é dirigido às pastelarias que tenham empresa com sede no concelho do Fundão, podendo cada candidato apresentar um máximo de três propostas. O autor da proposta vencedora receberá, a título de prémio, o apoio do Município do Fundão na divulgação e promoção do respetivo chocolate a nível nacional e internacional, bem como a utilização do label “Produto do Fundão” e a aquisição deste produto como “merchandising” oficial da Casa da Poesia – Eugénio de Andrade e dos Postos de Turismo do Concelho.

A participação é de caráter gratuito e cada pastelaria deve preencher a ficha de inscrição, disponível na página município.