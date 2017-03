15-03-2017 17:56

Município de Manteigas tem nova marca territorial

O Município de Manteigas tem uma nova marca territorial que destaca a sua localização em pleno Vale Glaciário do Zêzere. A marca “Manteigas - Vale por Natureza”, que está a ser divulgada na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), destaca o novo posicionamento do concelho, "que tem uma localização mágica em pleno Vale Glaciário do Zêzere e é o melhor ponto de partida para a descoberta dos singulares valores do património natural da montanha mais alta de Portugal Continental”, segundo os promotores. A fonte refere que a nova mensagem associada ao município também “traduz a vida que brota das nascentes e preenche a paisagem de cor, mas também o pulsar resiliente das gentes serranas”.