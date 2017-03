15-03-2017 16:26

Escolas do concelho de Seia entre as finalistas dos ‘Hinos da Fruta’

Três escolas do concelho de Seia estão entre os hinos finalistas da 6ª edição do projeto ‘Heróis da Fruta - Lanche Escolar Saudável’, uma competição nacional de partilha dos bons hábitos saudáveis protagonizada por crianças.



A votação pública terminou no dia 10 de março e apurou quatro hinos por distrito, perfazendo um total de 80 finalistas. No distrito da Guarda, o Jardim de Infância de Tourais (Seia) foi o mais votado, a que se seguiu o Centro Paroquial de Seia e a EB1/JI Dr. Reis Leitão (Loriga - Seia). Por sua vez, a Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres foi a que recebeu mais partilhas nas redes sociais.



As músicas mais criativas serão escolhidas por um Júri composto por nomes de referência no panorama musical português. Posteriormente, as escolas vencedoras serão visitadas pela APCOI - Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil, até ao final do ano letivo, com uma peça de teatro interativa sobre estilos de vida saudáveis.