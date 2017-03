15-03-2017 15:58

Câmara de Gouveia recebe 190 mil euros para obras na escola secundária

A autarquia de Gouveia vai receber 190 mil euros do Estado para realizar obras de emergência na escola secundária da cidade.

A verba foi publicada num despacho conjunto dos secretários de Estado das Autarquias Locais e do Orçamento e da secretária de Estado Adjunta e da Educação com vista à celebração de um acordo de colaboração com o município serrano, o único da região contemplado.

Os apoios, da ordem dos 2,3 milhões de euros, vão ser repartidos por 14 autarquias de norte a sul do país, sendo Mafra, com 340 mil euros, o município que mais dinheiro vai receber. Em contrapartida, Tabuaço terá direito a 50 mil euros.

«Através da cooperação técnica e financeira entre o Ministério da Educação e os municípios portugueses foi possível acordar a execução de intervenções pontuais e de emergência para beneficiação de escolas cujo estado de conservação punha em causa o normal desenvolvimento das atividades letivas. Este esforço colaborativo entre administrações garante o cumprimento das obrigações do Estado nesta matéria, salvaguarda o interesse público e permite uma gestão de proximidade destes investimentos que assegura soluções céleres e eficazes», lê-se no despacho publicado na passada segunda-feira em “Diário da República”.