14-03-2017 17:08

Covilhã colabora na criação da Federação Portuguesa dos Caminhos de Santiago

O Município da Covilhã vai integrar o grupo de trabalho para a criação da Federação Portuguesa dos Caminhos de Santiago. A decisão foi tomada numa reunião que decorreu na passada sexta-feira, na Mealhada. Deste grupo de trabalho farão parte concelhos como Braga, Barcelos, Viseu, Vila Pouca de Aguiar, Alvaiázere e Albergaria-a-Velha. Pretende-se que até final de junho estejam elaborados os estatutos que, após a sua aprovação, serão os alicerces da futura Federação.



Um dos principais objetivos que se pretende alcançar com esta iniciativa passa por tornar Portugal um país interlocutor e participante ativo junto da Federação Europeia dos Caminhos de Santiago. Pretende-se ainda reforçar a divulgação dos vários traçados dos Caminhos de Santiago existentes no país, bem como a sua certificação.



Os propósitos da nova Federação inserem-se assim no principal objectivo da Federação Europeia: «reunir as colectividades territoriais do continente europeu atravessadas pelos Caminhos de Santiago, em torno duma promoção comum cultural e turística das diferentes rotas, um património cultural que compartem desde de há vários séculos».