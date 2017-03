14-03-2017 16:53

A arte de José Guilherme no Museu do Sabugal

O pintor e aguarelista José Guilherme é o autor da exposição “Sentir as cores vibrantes em terras que encantam” que pode ser vista no Museu do Sabugal até ao final de março.

A mostra é composta por quadros pintados no concelho raiano desde 2002, quando participou na primeira edição do “Pintar Sabugal”, tendo-se dedicado a transpor a beleza das suas paisagens, terras e gentes para as telas.

Natural de Vendas Novas, o artista plástico é um autodidata que começou a expor em 1983. É sócio fundador do GART – Grupo de Artistas e Amigos da Arte de Vila Franca de Xira e é atualmente professor de pintura na Academia de Cultura da cidade ribatejana.