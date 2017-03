14-03-2017 15:25

EPABI em Haia e Amesterdão

A Escola Profissional de Artes da Covilhã (EPABI) faz parte de um conjunto de escolas de música que estarão, de 22 a 26 de março, na Holanda, Haia e Amesterdão, com objetivo de assinarem um protocolo de cooperação, concretizando uma rede de ensino com instituições da Holanda, Inglaterra, Alemanha, Finlândia e Noruega. Com o objetivo de valorizar e partilhar práticas de ensino, diversidade cultural, métodos de aprendizagem, entre outras ações, as escolas vão trabalhar em conjunto, com encontros regulares.

Em paralelo, cerca de 40 alunos das referidas instituições irão trabalhar em conjunto com objetivo de se apresentar em concerto, nos dias 24 e 25 de março, em Haia, que contará com a presença da Rainha da Holanda e Amesterdão, na famosa sala de concertos Concertgebouw.

A EPABI estará representada pelos alunos Beatriz Freire, Bruna Costa e Diogo Falcão, grupo do professor Francisco Luís Vieira, que irão apresentar um trio de Sérgio Azevedo.