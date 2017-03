14-03-2017 13:00

Arranca hoje o 21º Ciclo de Teatro Univesitário da Beira Interior

O Teatro Municipal da Covilhã recebe, a partir de hoje e até 27 de março, o 21.º Ciclo de Teatro Universitário da Beira Interior. Serão apresentados 16 espetáculos, a cargo de grupos portugueses e provenientes do Brasil, de Espanha e da Roménia.

Organizada pelo TeatrUBI - Grupo de Teatro da Universidade da Beira Interior e ASTA - Associação de Teatro e Outras Artes, a atual edição conta com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, Universidade da Beira Interior, Câmara Municipal da Covilhã e Instituto Português do Desporto e Juventude.