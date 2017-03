13-03-2017 17:23

Período de candidaturas ao concurso 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias termina amanhã

O período de candidaturas ao concurso 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias foi alargado, mas termina amanhã. As concorrentes serão organizadas em sete categorias e as sete vencedoras serão apuradas pelo maior número de votos, não podendo ser eleitas mais do que três aldeias por região. As categorias a concurso são Aldeias-Monumento, Aldeias de Mar, Aldeias Ribeirinhas, Aldeias Rurais, Aldeias Remotas, Aldeias Autênticas e Aldeias em Áreas Protegidas.