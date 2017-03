13-03-2017 16:53

Dois detidos por tráfico de estupefacientes em Vilar Formoso

A GNR anunciou hoje a detenção de dois homens suspeitos de tráfico de estupefacientes, em Vilar Formoso, no concelho de Almeida.



Segundo fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda, a detenção foi efetuada através do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Vilar Formoso, no decurso de uma ação de prevenção da criminalidade.



Os suspeitos, que foram sujeitos a termo de identidade e residência, estavam na posse de 295 doses de heroína e de duas doses de cocaína.