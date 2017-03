13-03-2017 14:57

Artur José André Xavier é candidato à Câmara de Foz Côa

Artur José André Xavier, 44 anos, natural de Touça, é o candidato do CDS-PP à Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa. O nome foi aprovado em reunião de Comissão Política Distrital do CDS-PP.



O candidato é licenciado em Engenharia Agroflorestal, tem Mestrado em Gestão de Projetos, Pós-Graduação Universitária em DR e Projetos e Bacharelato em Engenharia Técnica de Produção Agrária.



Em termos profissionais, tem vindo a desenvolver o seu percurso no setor privado como técnico superior nas áreas agrícola, florestal, indústria farmacêutica, formação profissional, setor comercial e gestão de empresas.



É quadro superior na multinacional francesa Roullier, onde desempenha funções de diretor de departamento regional e responsável de equipa técnica. Esteve também envolvido em dois projetos internacionais de diagnóstico e de desenvolvimento rural, mais concretamente no Brasil e em França.



Em termos políticos foi presidente de Junta de Freguesia da Touça, membro da Assembleia Municipal de Touça e membro da Assembleia Municipal de Vila Nova de Foz Côa. Também foi líder da concelhia do PSD Foz Côa, tendo abandonado o cargo por divergências relativamente à escolha do candidato à Câmara por parte do partido. Para além disso, foi ainda responsável pela reativação da ACDR de Touça, em 2002.