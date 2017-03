13-03-2017 11:41

Maria João Lopo de Carvalho hoje nas escolas da Guarda

A escritora Maria João Lopo de Carvalho está hoje a amanhã nas bibliotecas das escolas secundárias Afonso de Albuquerque e Sé, das escolas básicas de S. Miguel e Carolina Beatriz Ângelo e no Estabelecimento Prisional no âmbito da iniciativa “Encontro com o autor”.