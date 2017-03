12-03-2017 20:48

Gouveia sai da zona de despromoção

A vitória desta tarde do Gouveia no terreno do Estarreja, por 1-0, no Campeonato de Portugal, permitiu aos serranos sair da zona de despromoção. Posiciona-se agora no sexto lugar, um acima da linha de água.

A liderança, incontestável, continua a pertencer ao Anadia, com 23 pontos, mais 14 que o Gouveia.