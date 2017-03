12-03-2017 20:32

Jornada de muitos golos na II divisão distrital

A 14ª jornada da II divisão distrital voltou a ser de muitos golos, embora com vitórias pouco expressivas. Confira os resultados:

Spg. C. Celoricense 3 - 4 Guarda Unida Desportiva

Spg.C. Paços da Serra 4 - 2 Freixo de Numão

G. C. R. Casal Cinza 2 - 2 A.D.C. Castelos

G.D. Foz Côa 1 - 0 Futebol C. de Pala