12-03-2017 19:41

Casa do Bandarra já foi inaugurada

Gonçalo Annes Bandarra (1500-1556), natural de Trancoso, foi um sapateiro e profeta português, autor de trovas messiânicas que ficaram posteriormente ligadas ao sebastianismo e milenarismo português.

É no seguimento dos seus feitos e do simbolismo que hije foi inaugurada a “Casa do Bandarra” no centro histórico da concelho. Inserida no projeto Rotas de Sefarad – Valorização da Identidade Judaica Portuguesa no Diálogo Interculturas, a “Casa do Bandarra” vai ser o primeiro centro de interpretação dinâmico, lúdico e educativo, sem nunca esquecer a parte científica.

No piso zero o público poderá encontrar várias frases e imagens de Bandarra. No piso superior haverá um vídeo sobre a vida e a obra do profeta trancosense e uma fonoteca com duas lendas, uma em inglês e outra em português, com as trovas de Bandarra. Já no logradouro a autarquia reservou para os visitantes uma surpresa áudio – uma trova com arranjo musical. A inauguração da “Casa do Bandarra” visa preservar e perpetuar a memória de uma personagem que faz parte da identidade dos trancosenses e dos portugueses. O presidente da Câmara, Amílcar Salvador, diz não ter «dúvidas de que vai ajudar a atrair mais gente e, simultaneamente, vai ser extremamente importante para o comércio local».