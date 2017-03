12-03-2017 12:50

Homem desalojado em Valhelhas (Guarda) por causa de incêndio

Um homem ficou desalojado esta madrugada em Valhelhas (Guarda) na sequência de um incêndio que consumiu por completo a sua habitação.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o fogo ocorreu durante a noite, mas o alerta só foi dado pelas 9 horas de hoje, quando as chamas já estavam totalmente extintas.

Fonte do CDOS acrescentou não ter qualquer explicação para o sucedido, nem para as causas do sinistro. Já a situação do morador foi comunicada à Proteção Civil Municipal da Guarda. No local estiveram um veículo e dois elementos dos bombeiros de Gonçalo (Guarda) e meios da GNR.