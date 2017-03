12-03-2017 12:46

Casa da Memória Judaica foi hoje inaugurada

A Casa da Memória Judaica da Raia Sabugalense foi hoje inaugurada no edifício da antiga Casa do Castelo, no Largo do Castelo do Sabugal.

O novo espaço museológico pretende retratar a presença judaica no concelho e resulta de um investimento de mais de 50 mil euros da autarquia, tendo sido cofinanciado no âmbito da Rede de Judiarias de Portugal pelo EEA Grants. Trata-se de um mecanismo financeiro do Espaço Económico Europeu (EEA) através do qual a Noruega, Islândia e o Liechtenstein financiam diversas áreas prioritárias de ação junto dos países beneficiários do Fundo de Coesão da União Europeia. Integrado no projeto “Rotas de Sefarad – Valorização da Identidade Judaica Portuguesa no Diálogo Interculturas”, o equipamento revela várias peças alusivas às vivências sefarditas no município recolhidas pelo Gabinete de Arqueologia da autarquia e que fazem parte do espólio da Câmara.

No edifício existe um armário judaico (“aron ha codesh”, que significa armário da lei), possivelmente datado do século XIV. Com este projeto, a autarquia espera complementar a oferta turística do concelho e salvaguardar a memória da Casa do Castelo, uma iniciativa privada dinamizada por Natália Bispo, já falecida, entre 2007 e 2013 como espaço museológico, restaurante, posto de venda de artesanato e de produtos regionais.