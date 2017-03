12-03-2017 12:01

Corrida Manteigas-Penhas Douradas acontece hoje

A 35ª edição dos “12 Kms Manteigas-Penhas Douradas” realiza-se hoje e conta, pelo terceiro ano consecutivo, com a parceria da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).

Aquela que é considerada a mais antiga corrida de montanha em Portugal tem três modalidades de participação (corrida, caminhada e BTT), com início junto ao edifício da Câmara de Manteigas e meta nas Penhas Douradas, a 1.500 metros de altitude. A corrida faz parte do Troféu Spiridon, bem como do Circuito Nacional de Montanha, e conta aproximadamente com cerca de 800 participantes, oriundos de vários pontos do país e do estrangeiro. Já a prova de BTT vai dividir-se entre competição e cicloturismo, enquanto a caminhada será um passeio pedestre aberto a todas as idades, sem fins competitivos. A APAV receberá 1 euro por cada participante inscrito (atletas, caminheiros e BTT).