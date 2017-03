12-03-2017 11:38

Campeonatos Nacionais de Esqui Alpino e Snowboard na Serra da Estrela

Entre ontem e hoje estão a decorrer os Campeonatos Nacionais de Esqui Alpino e Snowboard da época 2016/17, na Estênacia de Esqui da Serra da Estrela.

Hoje realiza-se o Slopestyle do Snowboard e o Slalom Gigante do Esqui Alpino, já ontem foi a vez das provas de Slalom do Esqui Alpino e Boardercross do Snowboard.