11-03-2017 16:21

Festival de tunas no sábado

O TMG volta a ser o palco da 16ª edição do Oppidanna – Festival de Tunas da Cidade da Guarda, que acontece hoje (21h30).

Este ano participam a TUA – Tuna Universitária de Aveiro, a TMP – Tuna de Medicina do Porto, a TUNADÃO – Tuna do Instituto Politécnico de Viseu e a EACB – Estudantina Académica de Castelo Branco. A anfitriã Copituna d’Oppidana – Tuna Académica do Instituto Politécnico da Guarda, que organiza o evento, irá atuar extra concurso. Serão premiadas a melhor tuna, melhor peça instrumental, melhor solista, melhor bandeira, melhor pandeireta, melhor serenata e Tuna + Tuna. O espetáculo será antecedido, pelas 16 horas, da tradicional serenata na Sé Catedral.