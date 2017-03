10-03-2017 19:05

António Zambujo esta noite na Guarda

“Até Pensei que Fosse Minha” é o novo disco do cantor António Zambujo, que atua amanhã (21h30) no grande auditório do Teatro Municipal da Guarda (TMG).

O álbum do cantautor, lançado em outubro de 2016, inclui 16 temas emblemáticos do vasto reportório de Chico Buarque, considerado um dos maiores nomes da música popular brasileira, tais como “Cálice”, “Valsinha” ou “Tanto Mar”. O novo trabalho incluiu também a participação do próprio Chico Buarque que gravou com Zambujo uma versão da canção “Joana Francesa”. Este é o oitavo álbum de António Zambujo, que editou pela primeira vez em 2002 – “O mesmo fado”. Neste momento os bilhetes para o concerto já esgotaram.