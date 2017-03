10-03-2017 15:07

Material furtado recuperado pela GNR

O Comando Territorial da GNR da Guarda anunciou hoje que recuperou, em Gouveia e em Oliveira do Hospital, diverso material furtado, tendo constituído como arguidos dois homens, com 44 e 49 anos. Segundo a GNR, o material foi recuperado no âmbito de uma investigação por crimes de furto, realizada pelo Núcleo de Investigação Criminal de Gouveia. Os militares realizaram duas buscas domiciliárias e quatro não domiciliárias, nas localidades de Mangualde da Serra (Gouveia) e de Chamusca da Beira (Oliveira do Hospital), tendo sido apreendidos quatro ciclomotores, sete motosserras, três motorroçadoras, cinco livretes de ciclomotor e diverso material relacionado com os furtos.