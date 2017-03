10-03-2017 14:14

UBI investiga potencial terapêutico das águas termais

A Universidade da Beira Interior (UBI) está a dinamizar dois projetos de investigação para caracterizar e aprofundar o potencial terapêutico das águas termais da região Centro. Luís Taborda Barata, presidente da Faculdade de Ciências da Saúde, é o coordenador da pesquisa clínica em “Crenoterapia e efeitos da inalação de água sulfurosa termal em pessoas com doenças respiratórias, sobretudo, rinossinusite e asma brônquica”, que foi apresentada na passada sexta-feira. O objetivo é confirmar cientificamente a eficácia dos tratamentos termais enquanto abordagem complementar nestas patologias, com vista à valorização da marca “Termas Centro” e das estâncias termais como «setor fundamental para o Sistema Nacional de Saúde». Já o projeto “Caraterização do Potencial Bioativo dos Recursos Hídricos Termais da Região Centro”, coordenado por Ana Palmeira (Centro de Investigação em Ciências da Saúde da UBI) e Maria Teresa Rosete (Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra), pretende avaliar o potencial das diferentes águas termais da região de modo a apoiar a sua inclusão em produtos de saúde do tipo dispositivo médico e enquanto ingredientes cosméticos. Estas duas investigações são financiadas pelo “Projeto Âncora Inovação” do PROVERE Termas Centro, que abrange 22 estâncias termais da região.