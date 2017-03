10-03-2017 12:16

Câmara da Covilhã investe 4,8 milhões na requalificação de escolas

A Câmara da Covilhã vai investir 4,8 milhões de euros na requalificação do parque escolar municipal, anunciou Vítor Pereira. As obras vão abranger estabelecimentos do ensino secundário, básico e jardins-de-infância e grande parte das intervenções previstas será realizada no próximo verão para não afetar o calendário escolar. Os trabalhos serão cofinanciados com fundos comunitários. «Estamos a fazer provavelmente o maior e mais abrangente investimento na escola pública no concelho da Covilhã desde o 25 de abril», afirmou o presidente da autarquia no Conselho Municipal de Educação realizado no passado dia 1. Além da aposta na requalificação de infraestruturas, o edil elencou ainda outras ações levadas a cabo pela autarquia, como a formação profissional dos quadros das escolas básicas e jardins-de-infância ou as atividades curriculares e extracurriculares para as crianças.