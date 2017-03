10-03-2017 10:40

“Censos Sénior” até ao final do mês

A GNR já tem no terreno mais uma edição dos “Censos Sénior”, que se realiza durante o mês de março em todo o território nacional, para identificar os idosos que vivem sozinhos e/ou isolados.



Na operação de 2016 foram localizados 3.870 pessoas (mais 634 que no ano anterior) a viverem nessas condições no distrito da Guarda, que era o segundo com mais casos no país. De acordo com dados oficiais, o concelho com mais idosos sinalizados era o Sabugal, com 580 (mais 236 que em 2015). Segue-se a Guarda, com 417 idosos identificados (mais nove) e Almeida, com 411 (mais 184). Já os concelhos com menos pessoas nestas condições foram Manteigas, que registou 57 (menos quatro que no ano anterior) e Mêda, com 60 (mais um).



Desde 2011, ano em que foi realizada a primeira edição da operação, foram registados mais 651 idosos que vivem sozinhos, menos 37 que vivem isolados, mais 23 que vivem sozinhos e isolados e menos três em situação de vulnerabilidade fruto de limitações físicas e/ou psicológicas.



Os “Censos Sénior” serão também aproveitados para ações de sensibilização para que esta população adote comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco de se tornarem vítimas de crimes.



Os militares da GNR vão ainda divulgar conselhos relativamente à entrada em circulação no dia 4 de abril da nova nota de 50 euros, da série “Europa”, bem como do programa “Residência Segura”, que permite recolher os elementos necessários para a elaboração do mapa da região, com a localização georreferenciada de todas as residências aderentes ao projeto.