10-03-2017 10:00

Propostas do Orçamento Participativo em votação

O município da Guarda estimulou os munícipes a proporem ideias para o futuro da cidade através do Orçamento Participativo 2017. A receção de propostas terminou no final de fevereiro, tendo decorrido a análise técnica das mesmas entre 1 e 5 de março para verificar a viabilidade dos projetos. As ideias com viabilidade técnica foram selecionadas e encontram-se em votação pública até 31 de março. A aquisição de uma ambulância de socorro para os bombeiros da Guarda, a requalificação e reabertura da antiga Travessa do Carvalho e a construção de uma pista para jogos tradicionais são três das onze propostas que estão a votos. O projeto vencedor será apresentado a 5 de abril. O Orçamento Participativo, dinamizado pela Câmara da Guarda, tem uma dotação financeira da ordem dos 150 mil euros.