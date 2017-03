09-03-2017 16:12

A multifónica voz de Frauke Aulbert no Síntese

O Síntese - Ciclo de Música Contemporânea da Guarda prossegue esta noite (21h30) no TMG com um recital da soprano alemã Frauke Aulbert.

A cantora é dona de uma impressionante extensão vocal que lhe permite trabalhar técnicas expandidas e experimentais para alargar as capacidades sonoras da sua voz. Graças a isso, Frauke Aulbert domina os registos sobreagudo e subgrave e canta de forma clássica em toda a sua extensão vocal.

O programa do concerto é composto por algumas das peças mais recentes da criação vanguardista para voz, utilizando um vasto leque de cores e extensão vocal. Algumas peças fazem uso da abordagem do canto típico no pop/rock, beatboxing, estilos de canto tradicional, onomatopeias, e ruídos vocais, outras exigem a máscara e a preparação da voz através de pequenos altifalantes de boca. O espetáculo repete amanhã, à mesma hora, no Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco.

O ciclo é organizado pelo Síntese - Grupo de Música Contemporânea, com o apoio do TMG e da Direção-Geral das Artes.