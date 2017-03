09-03-2017 14:53

GNR apreende 1.914 doses de haxixe na Guarda

A GNR apreendeu ontem, na Guarda, 1.914 doses de haxixe e deteve dois homens por tráfico de droga.

Segundo o Comando Territorial, as detenções foram concretizadas pelo Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento da Guarda. A primeira aconteceu durante uma fiscalização rodoviária, tendo sido apreendidas 203 doses de haxixe. «Na sequência desta apreensão os militares efetuaram uma busca à residência do suspeito onde foram detetadas mais 1.701 doses da mesma substância», refere a GNR em comunicado.

Posteriormente, novas diligências resultaram na detenção do segundo indivíduo, em cuja residência foram apreendidas dez doses de haxixe, três gramas de liamba, uma caçadeira, um sabre, uma faca borboleta e três facas de arremesso. A GNR confiscou ainda 1.250 euros em numerário.

Os dois suspeitos, de 22 e 32 anos, foram presentes a tribunal esta manhã.