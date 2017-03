09-03-2017 12:47

Santinho Pacheco quer ponto da situação sobre Hotel Turismo

O deputado socialista Santinho Pacheco questionou o Governo sobre o processo de venda do Hotel Turismo da Guarda, que está «em processo de degradação acelerada».

No documento dirigido à secretária de Estado do Turismo, o eleito pelo círculo da Guarda pergunta «qual o ponto de situação do processo» do hotel e «de que forma pensa o Governo assegurar, através de novo concurso que anunciou, a existência de potenciais interessados em investir no turismo da Guarda». Santinho Pacheco lembra no requerimento que o Hotel Turismo «é um dos edifícios mais simbólicos e emblemáticos da cidade e pode ser considerado o exemplo mais acabado do desleixo, do abandono, do esquecimento da Guarda pelo Governo PSD/CDS». E alerta: «Mais de quatro anos de maioria absoluta e nem um prego foi ali colocado. Hoje, todo o edifício apresenta condições de muita precária manutenção geral e encontra-se em processo de degradação acelerada». O deputado recorda ainda que, recentemente, o atual Governo anunciou que vai lançar um novo processo com vista à abertura de um concurso público para alienação do património do ex-hotel.

«Nós, como todos os guardenses, queremos ver o hotel a funcionar em pleno. O Hotel Turismo é um ponto de honra para os deputados do PS da Guarda e continuaremos a pugnar pela sua recuperação e devolução ao tecido económico da cidade e da região, valorizando a oferta turística na fronteira e na Serra da Estrela», sustenta o deputado.