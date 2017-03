09-03-2017 11:48

Câmara da Covilhã leva alunos a “Conhecer o Concelho”

Os alunos da EB/2.3 do Paul visitam hoje as localidades da Boidobra e Tortosendo no âmbito da iniciativa “Conhecer o Concelho", organizada pela Câmara da Covilhã.

A terceira edição da atividade vai envolver cerca de 800 alunos dos 5º e 6º anos nos próximos quatro meses que vão conhecer as 21 freguesias do concelho. Com objetivos culturais e educacionais, cada visita tem a duração de um dia, com oferta de almoço numa instituição local e tem em vista a descoberta da história, tradições, recursos e património das diferentes localidades.

Para o presidente da Câmara, a iniciativa quer «dar a conhecer a nossa terra aos mais novos de uma forma original e didática, promovendo o nosso território». Vítor Pereira acrescenta que o objetivo é também «suscitar nos jovens um sentimento de pertença e identidade do seu concelho, que ainda hoje muitos covilhanenses não conhecem na totalidade».