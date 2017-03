08-03-2017 16:39

Daniel Gouveia é campeão nacional de marcha em juvenis

O juvenil Daniel Gouveia (CA Seia) conquistou o título nacional de marcha de estrada do escalão ao completar os 10 quilómetros da prova em 48m32s.

O campeonato nacional da modalidade decorreu em São João da Madeira no sábado, com João Vieira (Sporting) e Ana Cabecinha (CO Pechão) a sagrarem-se campeões na distância de 20 quilómetros.

Na corrida principal masculina Rui Coelho (CA Seia) foi quinto com o tempo de 1h29m13s, mais 6m33s que o vencedor. Coletivamente o Benfica venceu, à frente do CA Seia graças a Rui Coelho, Pedro Martins (6º) e Amaro Teixeira (8º). Nas senhoras, Kristina Saltanovic terminou na terceira posição (1h36m21s), mas competiu extra campeonato.

Em juniores (10 km), Francisco Serra (Leões da Floresta/UBI) foi sexto classificado (51m01s), enquanto João Bernardo (Penta Clube Covilhã) terminou na terceira posição (51m06s) na corrida de iniciados, naquela que foi a sua primeira participação nos campeonatos na distância de 10 quilómetros.

Também Mariana Poeta (Penta Clube Covilhã) esteve em destaque ao confirmar as suas prestações anteriores e obter a terceira posição no escalão de infantis.