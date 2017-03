08-03-2017 15:43

"Março das Línguas" de regresso ao IPG

Até ao dia 23 de março, o Instituto Politécnico da Guarda (IPG) acolhe a quarta edição do evento "Março das Línguas!". Trata-se de um evento cultural com concessão, organização e coordenação da Unidade Técnico Científica (UTC) de Línguas e Culturas do IPG, que contará com várias atividades como um concurso de fotografia, workshops de línguas e eventos culturais e seminários sobre viagens, entre outras. Esta iniciativa pretende proporcionar à comunidade académica, e público em geral, “um maior e melhor conhecimento das línguas e culturas que, no atual contexto económico, social e cultural, são consideradas imprescindíveis para o desenvolvimento da formação e competências de cada um”. O “Março das Línguas” do IPG conta com o apoio de diversas instituições académicas, culturais, nacionais e internacionais.