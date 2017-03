08-03-2017 13:12

Modatex da Covilhã volta a organizar iniciativa "Open Day"

O Modatex volta a organizar, a partir de sexta-feira, várias ações de divulgação da sua oferta formativa junto dos jovens e de todos os que estejam interessados numa carreira no sector ITV. Cada edição do Open Day terá um tema específico e uma componente prática, já que os visitantes poderão conhecer e experimentar as técnicas relacionadas com área a que o Open Day é dedicado. Estas ações divulgam os cursos com maior empregabilidade em cada uma das regiões, pelo que a participação nesta iniciativa pode ser, para muitos, o primeiro contacto com uma área de formação apelativa e em que as empresas do sector têm necessidade de recursos humanos especializados. A participação no Open Day é gratuita, mas deverá ser feita uma inscrição prévia através do site do Modatex.