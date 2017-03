07-03-2017 18:10

Figueira de Castelo Rodrigo promove passeios pedestres

O Município de Figueira de Castelo Rodrigo vai levar a cabo um conjunto de passeios pedestres “Pelos Trilhos do Concelho” (doze no total), que para além de todos os aspetos benéficos para a saúde, vai permitir uma visita ao interior do concelho, com passagem por trilhos e paisagens deslumbrantes. O primeiro é já este sábado, pelas 9 horas, com concentração junto à Casa da Cultura e com destino a Castelo Rodrigo, onde terminará. A caminhada inclui reforço alimentar, almoço e brinde de participação. O grau de dificuldade é médio e o percurso tem 11 quilómetros. O passeio pedestre seguinte terá lugar no dia 25 de março e ligará Castelo Rodrigo à Vermiosa. As inscrições podem ser efetuadas nas Piscinas Municipais.