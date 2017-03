07-03-2017 16:39

Manteigas lança aplicações móveis

A Câmara Municipal de Manteigas acaba de lançar, com o apoio da Associação de Desenvolvimento para a Sociedade de Informação (ADSI), uma aplicação móvel dedicada a quem vive e outra para quem visita aquela vila.



As aplicações foram apresentadas, no sábado, durante as comemorações do feriado municipal. De download gratuito e disponível para sistema IOS e Android, a aplicação designada “Manteigas Munícipe” pretende funcionar como instrumento de apoio aos munícipes, possibilitando uma maior facilidade na execução de algumas tarefas rotineiras e de cidadania.



Para quem visita a cidade, a aplicação "Manteigas Turismo", que em breve estará disponível para download nas versões IOS e Android nas respetivas lojas, funciona como um guia, reunindo informação sobre o que visitar, onde comer, dormir ou o que comprar, bem como disponibiliza a agenda de eventos, pontos de interesse, entre outras informações úteis para os turistas.