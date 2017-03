07-03-2017 15:50

Nicolás Matias no Campeonato da Europa de Esgrima

O atleta do Penta Clube da Covilhã, Nicolás Matias, está em Plovdiv (Bulgária), até sábado, a representar Portugal no Campeonato da Europa de Esgrima. O atleta, da secção de esgrima do Penta Clube da Covilhã, está a competir com arma de Sabre, no escalão de Juniores Masculinos.