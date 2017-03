07-03-2017 14:40

Jay David Bolter na UBI

A Universidade da Beira Interior (UBI) recebe esta tarde, pelas 15h30, Jay Bolter, professor na School of Literature, Media, and Communication no Georgia Institute of Technology (Estados Unidos), numa conferência que terá lugar no Anfiteatro da Parada, no Polo I. A sessão terá como temas principais a realidade virtual e realidade aumentada, numa exposição que promete a reflexão em torno da cultura mediática contemporânea. Criador do conceito de "remediação", as áreas de estudo de Jay Bolter incluem a evolução dos media, o uso da tecnologia na educação, o papel dos computadores no processo de escrita e a realidade aumentada.