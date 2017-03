06-03-2017 12:28

Detido por posse ilegal de armas em Trancoso

O Comando Territorial da Guarda, através do seu Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve um homem de 54 anos pelo crime de posse ilegal de armas, na localidade de Guilheiro – Trancoso.

A investigação, com base num inquérito pelo crime de violência doméstica, culminou na realização de quatro buscas (duas domiciliárias e duas não domiciliárias), tendo sido apreendida uma caçadeira calibre 12, uma carabina calibre .22, um revólver .32, duas pistolas (6,35mm e 7,65mm), um bastão artesanal, 115 munições de diversos calibres e sete foguetes. O detido foi constituído arguido tendo-lhe sido aplicadas como medidas de coação o afastamento da vítima, controlado através de vigilância eletrónica, e apresentações bissemanais no posto policial da área de residência.