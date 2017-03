06-03-2017 10:41

"Escolas com Jazz" começa hoje

Cerca de 650 crianças de escolas do concelho de Seia vão ser abrangidas pela iniciativa "Escolas com Jazz", realizada no âmbito do Seia Jazz & Blues, que começa hoje naquela cidade.

Segundo a organização, a iniciativa "Escolas com Jazz", a realizar entre hoje e quarta-feira, que tem como objetivo "promover o contacto dos alunos com este estilo musical", será dinamizada pela Big Band formada na Escola Profissional da Serra da Estrela (EPSE), em Seia, no âmbito da disciplina de Projetos Coletivos de Improvisação do Curso Profissional de Instrumentistas de Sopro e Percussão.

A fonte refere que este ano o tema central da iniciativa que leva o jazz às escolas será "O acordeão no Jazz" e terá uma componente de canto associada, estando previsto o ensaio de um tema, com a participação dos alunos no coro e no instrumental.

«Depois, os alunos que manifestarem interesse, ou forem selecionados, podem participar na interpretação desse tema que abrirá o concerto de quinta-feira, no Cineteatro da Casa da Cultura, com a Big Band EPSE, João Barradas e Bárbara Maximino», adianta a organização.

Os concertos da 13.ª edição do Seia Jazz & Blues começam na quinta-feira, às 22 horas, com a Big Band EPSE, João Barradas e Bárbara Maximino. Na sexta-feira subirá ao palco Kiko Pereira e, no sábado, também às 22 horas, será a vez de Susan Santos Band (Espanha).

O festival encerra no domingo, pelas 21h30, com a exibição do filme Miles Ahead (2015), de Don Cheadle, que aborda a vida e a obra do trompetista e compositor norte-americano Miles Davis.