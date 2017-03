06-03-2017 10:01

Autarquia da Covilhã leva alunos a "Conhecer o Concelho"

Tem hoje início a terceira edição cultural e educacional “Conhecer o Concelho", organizada pela Câmara Municipal da Covilhã com o objetivo de levar os alunos das escolas a conhecer a globalidade do concelho da Covilhã. A descoberta pelo concelho começa hoje com a visita dos alunos da EB1 São Domingos a Unhais da Serra e Cortes do Meio. Durante 4 meses, cerca de 800 alunos, dos 5º e 6ºanos de escolaridade, vão visitar as 21 freguesias covilhanenses, numa iniciativa que contempla 17 viagens. Com objetivos culturais e educacionais, a globalidade do projeto envolve os mais de 550 km2 do concelho. Cada visita tem a duração de um dia, com oferta de almoço numa instituição local e tem em vista a descoberta das freguesias nas suas diversas valências: território, memória, tradição e identidade. Para o presidente da Câmara da Covilhã “esta iniciativa é uma forma original de dar a conhecer a nossa terra aos mais novos, promovendo o nosso território de uma forma didática”. Vítor Pereira acrescenta que o objetivo é “suscitar nos jovens um sentimento de pertença e identidade do seu concelho. Estamos a falar de um território vasto e a verdade é que ainda hoje muitos covilhanenses não conhecem a totalidade do concelho e é isso que nós pretendemos promover, para que todos possam contribuir cada vez mais para o nosso desenvolvimento comum”. A próxima visita está agendada para esta quinta-feira com a EB/2.3 do Paul a visitar a Boidobra e o Tortosendo.