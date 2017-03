05-03-2017 19:19

Resultados dos quartos-de-final da Taça de Honra da AF Guarda

Decorreram esta tarde os quartos-de-final da Taça de Honra da Associação de Futebol (AF) da Guarda. O SC Sabugal empatou com Fornos de Algodres, tendo a partida ficado 1-1. O Sp. Mêda venceu o Celoricense por 2-0. Também o Ginásio Figueirense (C. Rodrigo) arrecadou uma vitória esta tarde, tendo vencido o Aguiar da Beira por 1-0. O resultado do jogo entre Manteigas e AD São Romão ainda não se encontra disponível.