05-03-2017 18:36

Homenagem ao Infante D. Henrique

O GUIÃO - Centro de Estudos Portugueses promoveu, em parceria com a Academia da Marinha e a Sociedade História da Independência de Portugal, a homenagem ao Infante D. Henrique, por ocasião do 623º aniversário do seu nascimento. A jornada foi iniciada com a conferência "O Infante D. Henrique, Inventor dos Descobrimentos entre Lisboa e o Algarve", a cargo de José Manuel Garcia. Seguiu-se uma visita guiada à recém restaurada Capela de São Roque e ao Dique, ambos no Edifício da Marinha, em Lisboa. À tarde, a centena de participantes foi visitar a Fortaleza de S. Julião da Barra, acompanhados pelo investigador Augusto Moutinho Borges. O evento terminou com a colocação de uma coroa de flores na estátua do Infante D. Henrique