05-03-2017 18:01

Sp. Covilhã empata com Famalicão

O Sp. Covilhã empatou esta tarde com o Famalicão por 2-2. O primeiro golo dos serranos foi marcado por Harramiz aos 20’. O marcador manteve-se inalterado até aos 66’ quando Marreco, do Famalicão, igualou a partida. Este resultado foi pouco durador porque dois minutos depois (68’) Erivelto chutou a bola para dentro das redes do Famalicão, colocando os serranos novamente na frente do marcador. Aos 85’ o Sp. Covilhã viu a sua vida complicar-se quando Mike foi expulso por duplo amarelo, tendo ficado a equipa reduzida a dez elementos. Embora os covilhanenses tivessem a liderar a partida, aos 90’ deu-se o surpreendente golo do Famalicão, marcado por Márcio no seguimento de uma grande penalidade, que igualou o marcador.