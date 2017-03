05-03-2017 16:28

Nelson Évora sagra-se campeão da Europa de pista coberta

O português Nelson Évora revalidou este domingo, em Belgrado, o título de campeão da Europa de pista coberta, com uma marca de 17,20 metros no triplo salto, a melhor do ano para o atleta do Sporting. O registo, obtido ao terceiro ensaio, permitiu-lhe superar os 17,13 metros do italiano Fabrizio Donato, medalha de prata, e os 17,12 metros do alemão Mass Hex, que ficou com o bronze.