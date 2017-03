04-03-2017 17:02

Minimercado solidário apoia famílias carenciadas

O município de Fornos de Algodres abriu recentemente um minimercado solidário que recebe bens alimentares para serem distribuídos pelas famílias mais carenciadas do concelho.



Designado “Fornos tem, Fornos dá!”, o projeto foi um dos vencedores do primeiro Orçamento Participativo da autarquia, dinamizado no ano passado, e o minimercado situa-se num edifício anexo à igreja paroquial da vila dispondo de «todas as condições para garantir a adequada conservação dos alimentos angariados», referiu Alexandre Lote, vereador com o pelouro da Ação Social, Saúde e Qualidade de Vida. «Qualquer cidadão ou empresa pode doar voluntariamente qualquer tipo de alimentos para o minimercado solidário que os regista e receciona.



Posteriormente, são organizados “cabazes” para serem distribuídos às famílias mais carenciadas do concelho, sendo que todo este processo é gerido pelo grupo sócio caritativo da igreja de Fornos de Algodres», acrescentou o responsável. Segundo o autarca, o proponente desta iniciativa foi o pároco local, padre Jorge Luís.



O Orçamento Participativo de Fornos de Algodres teve em 2016 uma dotação de 30 mil euros e destinava-se a apoiar três projetos, cujo valor não ultrapassasse os 10 mil euros.