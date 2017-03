03-03-2017 18:27

Quarteto Rodrigo Amado hoje no TMG

O Quarteto Rodrigo Amado sobe hoje (21h30) ao palco do TMG. Recentemente nomeado pela “El Intruso International Critics Poll” como um dos cinco melhores saxofonistas tenor em atividade, Rodrigo Amado regressa à Guarda com um dos seus projetos mais emblemáticos – o quarteto que mantém com Joe McPhee, Kent Kessler e Chris Corsano. O grupo foi descrito como tendo «a mesma química clarividente de grupos clássicos como o de Ornette Coleman». O seu último disco surgiu nas listas de melhores do ano de publicações como “Burning Ambulance”, “The Quietus”, “NPR Jazz Poll”, “Perfect Sounds”, entre muitos outras, tendo sido eleito melhor disco do ano no site “The Free Jazz Collective”. Com 52 anos, Rodrigo Amado tem uma longa discografia. Em 2016 editou o álbum “Desire & Freedom” com o Red Trio ou Lisbon Improvisation Players e prepara-se para lançar este ano o álbum “The Attic”, gravado com Gonçalo Almeida (contrabaixo) e Marco Franco (bateria).