03-03-2017 15:56

Câmara de Manteigas distingue UBI, IPG e Escola de Hotelaria no feriado municipal

A Universidade da Beira Interior, o Instituto Politécnico da Guarda, a Escola de Hotelaria e a C-S de Manteigas vão ser homenageadas amanhã nas comemorações do feriado municipal de Manteigas.

As quatro instituições de ensino vão receber distinções municipais de mérito, grau ouro, enquanto dois empresários locais serão agraciados com o grau prata. O programa inclui a inauguração do centro de BTT local e uma sessão solene no auditório do Centro Cívico pelas 15 horas, onde serão atribuídas as distinções municipais e apresentada a aplicação móvel “Manteigas Turismo”.

Entretanto, esta noite (21h30), no mesmo espaço, o grupo de teatro da Banda Boa União - Música Velha apresenta a peça “A Lã e a Neve”, de Ferreira de Castro.