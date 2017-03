03-03-2017 10:55

Misericórdia celebra 500 anos com congresso

A Santa Casa da Misericórdia do Fundão, em colaboração com a Universidade da Beira Interior, promove hoje e amanhã o congresso “A Misericórdia do Fundão: 500 anos de Solidariedade”.

A atividade, que terá lugar no auditório da instituição, destina-se a historiadores, investigadores e estudantes de História, dando a conhecer trabalhos de natureza histórica e académica através de cinco painéis (“Fundão, Antes e Depois da Misericórdia”; “Misericórdias e Imaginários”; “Dinâmicas Eclesiais e Misericórdias”; “Saúde e a Misericórdia” e “Portugalidade, Lusofonia e Misericórdia”). Na sessão de abertura (10h30) estiveram presentes, entre outros, o presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel de Lemos; o Bispo da Guarda, Manuel Felício; e a presidente da Academia Portuguesa de História, Manuela Mendonça.