03-03-2017 10:23

Estradas fechadas na Serra devido à neve

Já há estradas encerradas no maciço central da Serra da Estrela devido à queda de neve.

Trata-se dos troços Piornos-Torre e Torre-Lagoa Comprida, da EN338, que fechados ao trânsito desde as 8 horas, enquanto as ligações Lagoa Comprida-Loriga e Lagoa Comprida-Sabugueiro encerraram meia hora depois.

Os meios do Centro de Limpeza de Neve estão no terreno, mas continua a nevar com intensidade na serra. Para hoje, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para a queda de neve acima dos 1.000/1.200 metros, descendo gradualmente a cota para 600/800 metros.